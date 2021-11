Köln (ots) -Am 15. November starten zwei neue WDR-Reihen, die die Zuschauer:innen herausfordern, einen Perspektivwechsel auf die eigene Gesellschaft vorzunehmen: Die gesellschaftspolitische Comedyshow 'Team Abdel' mit Abdelkarim und die Talkshow 'Wie redest du?!' mit Khalid Bounouar, in der es um Rassismus und Diskriminierung geht, sind montags im WDR Fernsehen und vorab in der ARD Mediathek zu sehen.In 'Team Abdel' schaut Comedian Abdelkarim aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Land, in dem er geboren wurde und wirft einen satirischen Blick auf aktuelle Themen. Unterstützt wird er dabei von seinem Team aus Comediennes und Comedians, die - wie er selbst - alle wegen ihrer internationalen Biographien das Leben in Deutschland aus einem anderen Blickwinkel betrachten.Zum Auftakt der vierteiligen Reihe begrüßt Abdelkarim Dennis Chiponda, der als Sohn eines Mosambikaners und einer Polin kurz nach der Wiedervereinigung in Brandenburg aufgewachsen ist. In einem von drei Einspielern ist Reporter Daniele Rizzo im Regierungsviertel in Berlin unterwegs und will den frisch gewählten Volksvertreter:innen helfen, das Thema Diversität auf die Abgeordnetenbänke zu katapultieren.Im Anschluss an 'Team Abdel' folgt 'Wie redest du?!', eine neue Talkshow mit Khalid Bounouar, Stand-Up Comedian und Ensemblemitglied von RebellComedy. Am 15. und 22. November spricht er mit seinen Gästen über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit Diskriminierung und Rassismus im Alltag. Thematisiert wird dabei auch, wie besonders die Sprache und das Vokabular dazu beitragen, dass Rassismus in der Gesellschaft verwurzelt ist.In der ersten Ausgabe tauscht sich Khalid Bounouar mit den Schauspielerinnen Tua El-Fawwal und Thelma Buabeng sowie dem Aktivisten und Performer Gianni Jovanovic über ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus aus. In der zweiten Sendung sind die Journalistin Katja Garmasch, die Moderatorin Daphne Sagner und der Soziologe Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani zu Gast.Mehrere Clips ergänzen die beiden Talkrunden bei 'Wie redest du?!': Junge Künstler:innen, Comediennes und Comedians erklären darin satirisch die neue Begriffskultur in der aktuellen Rassismus- und Diskriminierungsdebatte. Dabei entsteht ein rassismuskritisches ABC, in dem sie zusammen Begriffe wie 'Racial Profiling' oder 'Tokenism' satirisch unter die Lupe nehmen. 'Wie redest Du?!' ist auch ein digitales Projekt für den WDR Comedy & Satire Channel auf YouTube, bei dem ein diverses Team vor und hinter der Kamera viele weitere Clips rund um das Thema produziert. Alle Clips werden sukzessive ab dem 10. November veröffentlicht.Die Sendetermine:'Team Abdel': vier Folgen ab 15. November 2021 montags um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen.'Wie redest du?!': zwei Folgen am 15. November und 22. November 2021 um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen.Alle Ausgaben werden vorab auch in der ARD Mediathek zu sehen sein.Team Abdel ist eine Produktion von B.vision Media im Auftrag des WDR. "Wie redest du?!" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks (Producer:innen: Laila Bounouar, Humaam Mazyek, Ramona Schipler). Verantwortliche Redakteurin für beide Formate ist Elke Thommessen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5069741