IPOs:10.11.1986: Ottakringer: Ottakringer mit IPO Vorzugsaktien in Wien. Emissionserlös war 74 Mio. ATS. 10.11.1994: Ottakringer: Ottakringer mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,15 Mrd. ATS. 10.11.1999: Libro: Libro mit IPO in Wien. Emissionserlös war 80,04 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12,01 Mio. Euro). Extrema:10.11.2020: Top 2: FACC: 22.1311% - [Top 1: 26.4755% (20.03.2020), Top 3: 14.4788% (19.03.2020)] zum Kalender 10.11.2008: Top 3: UBM: 25% - [Top 1: 250.007% (12.09.1990), Top 2: 27.25% (12.01.2001)] zum Kalender under MA200:10.11.2016: VIG: Am längsten unter MA200: 567 Tage (endete am: 10.11.2016) Bisher gab es an einem 10. November 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 10.11 ....

