Der Kupferkonzern Aurubis baut seine Aktivitäten im Recycling metallhaltiger Materialien international weiter aus: In einer außerordentlichen Sitzung genehmigte der Aufsichtsrat heute den Bau eines Recyclingwerks im US-Bundesstaat Georgia. In der ersten Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den Vereinigten Staaten überhaupt sollen beispielsweise Leiterplatten bzw. Computerplatinen, Kupferkabel ...

