Die Tapestry-Aktie hat in den vergangen zwei Wochen rund zwölf Prozent zugelegt. Hintergrund waren auch gute Q-Zahlen von Konkurrenten wie Capri. Am morgigen Donnerstag wird der US-Modekonzern, der hinter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman steckt, seinen aktuellen Quartalsausweis melden. DER AKTIONÄR sagt, was die Analysten erwarten.Bei den Umsätzen liegen die Markerwartungen der von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt bei 1,44 Milliarden Dollar für das abgelaufene erste Quartal ...

