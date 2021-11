Im Rahmen eines virtuellen Open House stellt der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr seine Strategie und Produkte vor. Dazu zählen zielgerichtete und skalierbare Module, mit denen das Unternehmen nichts weniger als die Fahrzeuglackierung neu gestalten will. Man habe die Corona-Pandemie bis jetzt gut gehandhabt und gehe mit zahlreichen Innovationen zuversichtlich in die Zukunft, so Jochen Weyrauch, CEO Dürr Systems AG, bei der Eröffnung des Open House-Events. Seine Produktschau führt das Unternehmen ...

