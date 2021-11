Zwischen Halle an der Saale und Dresden gibt es eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten. Die beiden Metropolen verbindet auch eine ähnliche Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Das birgt Chancen. Von Robert Steininger* Die Händelstadt und Elbflorenz bilden zwei der wichtigsten Wirtschaftsräume in den neuen Bundesländern. Mit der Mikro- und Nanotechnologie sowie dem IT-Segment gibt es eine Schnittmenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...