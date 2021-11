Die erste Staffel war ein weltweiter Erfolg: Für die Serie "Squid Game" ist laut ihrem Schöpfer Hwang Dong-hyuk eine zweite Staffel in Planung. Mit Kinderspielen, bei denen die Verlierer getötet werden, wurde die Netflix-Serie "Squid Game" weltweit bekannt. Jetzt bestätigte Serienschöpfer und Regisseur Hwang Dong-hyuk in einem Video bei Twitter, dass es eine zweite Staffel geben werde. Sie sei bereits in Planung, genauere Angaben könne er allerdings noch nicht machen. Mehr zum Thema Squid Game schon durch? Diese Serie ...

