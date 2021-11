München (ots) -EuroLeague, EuroCup, Nachholspiele in der easyCredit BBL und die Pokal-Viertelfinals - dickes Live-Basketball-Programm bei MagentaSport. Mit einem neuen, bekannten Gesicht: Mithat Demirel, 100facher Nationalspieler, Vize-Europameister und 5facher Deutscher Meister, wird regelmäßig als Experte die Live-Spiele in der EuroLeague für MagentaSport analysieren. Luke Sikma hat in einer Podcast-Spezialausgabe über die Vorzüge seines Klubs Berlin, die Qualität der EuroLeague im Vergleich zur NBA gesprochen. "Wir wollen auf höchstem Niveau mithalten!" Diesen Anspruch kann Sikma mit ALBA am Donnerstag gegen den amtierenden EuroLeague-Champion Anadolu Efes Istanbul - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport - unterstreichen.Heute geht es für Hamburg und Ulm im Eurocup weiter (ab 17.50 Uhr live). Der FC Bayern spielt am Freitag ab 19.45 Uhr bei Monaco, gastiert als Titelverteidiger am Sonntag ab 17.45 Uhr zum Pokal-Viertelfinale in Chemnitz. Bayreuth empfängt am Samstag Berlin ab 17.45 Uhr. EuroLeague, EuroCup, BBL und Pokal - alles live bei MagentaSport.Morgen Premiere für Mithat Demirel als MagentaSport-ExperteVerstärkung für MagentaSport: Mithat Demirel, Vize-Europameister 2005, Dritter der WM 2002 in 100 Länderspielen, fungiert regelmäßig als Experte bei EuroLeague-Spielen. Zum Auftakt analysiert er seinen Ex-Klub ALBA, mit dem er fünfmal Deutscher Meister wurde, gegen den aktuellen Champion Efes Istanbul. "Wichtig ist, dass ALBA die anfänglichen Schwierigkeiten durch Verletzungen überwunden hat und konkurrenzfähig geblieben ist", sagt Demirel über die Berliner, die in 8 Partien dreimal gewannen. Neuzugang Oscar Da Silva habe Berlin in der Phase sehr geholfen: "Ein Superspieler, der Berlin so ein bisschen in den Schoß gefallen ist."Champion Efes Istanbul kämpft dagegen mit dem Fluch des schnellen Erfolgs: vor 3 Jahren noch Letzter, entwickelte Trainer Ataman binnen kurzer Zeit eine starke, gewachsene Mannschaft. Mit herausragenden Stützen wie Larkin, Simon, Micic und dem Deutschen Tibor Pleiß. Jetzt, nach nur 2 Siegen, müsse Efes "so langsam anfangen, sich hochzuarbeiten."Sikma: ALBA "ist ein Klub, der geduldig ist!"In einer Podcast-Spezialausgabe interviewt Michael Körner Lucas Clayton "Luke" Sikma. Papa Jack Sikma war mit Seattle NBA-Campion, Luke kam über Spanien nach Berlin. Seit 2017 spielt er für ALBA. Mithat Demirel sagt über Sikma: "Er ist mit Abstand die wichtigste Stütze der Mannschaft. Auch außerhalb des Spielfelds." Der 32jährige Sikma über den Anspruch der Berliner: Wir wollen auf höchstem Niveau mithalten. Aber es gibt keinen negativen Druck, wenn du ein paar Spiele verlierst. Das ist einzigartig auf dem europäischen Niveau: ein Klub, der geduldig ist und sich um das Individuum kümmert."Offenbar ein Grund, weshalb der US-Spieler im 5. Jahr in Berlin spielt. Luke Sikma lobt darüber hinaus die Stärke der EuroLeague im Vergleich zur NBA: "Die NBA hat so viele Spiele, die Spieler pausieren immer wieder. Der Defensiv-Level ist nicht so hoch. In der EuroLeague erkennst du die Wichtigkeit einer Partie vom Sprungball an."Basketball LIVE bei MagentaSportMittwoch, 10.11.2021EurocupAb 17.50 Uhr: Panevezys - HAMBURG TOWERSAb 19.50 Uhr: Ljubljana - RATIOPHARM ULMDonnerstag, 11.11.2021EuroLeagueAb 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - Maccabi Tel AvivAb 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - VilleurbanneAb 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Anadolu Efes, Panathinaikos - UNICS KasanAb 20.45 Uhr: FC Barcelona - BaskoniaFreitag, 12.11.2021Ab 17.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Olympiakos PiräusAb 18.30 Uhr: Fenerbahce - MailandAb 19.45 Uhr: AS Monaco - FC BAYERN MÜNCHENAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris KaunaseasyCredit BBLAb 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Brose BambergMagentaSport- BBL Pokal - ViertelfinaleSamstag, 13.11.2021Ab 17.45 Uhr: Basketball Löwen Braunschweig - FRAPORT SkylinersAb 20.15 Uhr: medi Bayreuth - ALBA BerlinSonntag, 14.11.2021Ab 17.45 Uhr: NINERS Chemnitz - FC Bayern MünchenAb 20.15 Uhr: Merlins Crailsheim - s.Oliver WürzburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5069799