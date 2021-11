Die Aktie des deutschen Chemieriesens BASF steckt weiter in einem Abwärtstrend fest. Zugleich meldete der Konzern Ende Oktober solide Zahlen und hob zusätzlich die Jahresprognose an. Dennoch blieben die Anleger bisher unbeeindruckt. Nun zeichnet sich eine erste Spur für einen Rebound im Chartbild ab - Anleger sollten auf diese Marken achten.Die bisherige Jahresperformance der BASF-Aktie ist ernüchternd. Im Frühling erreicht die Aktie ein Jahreshoch bei 72,88 Euro, was ausgehend vom Jahresstart ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...