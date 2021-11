Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Ransbach-Baumbach über Quereinsteiger:innen in der Ferntransportbranche als Lösung für Lieferengpässe, am Donnerstag, 11. November 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta KraneLKW-Fahrer:innen versorgen Einzelhandel und Industrie täglich mit Lebensmitteln und anderen Produkten. Doch bald drohen - wie in England - Lieferengpässe. Das Problem: Es gibt immer weniger LKW-Fahrer:innen. Und so sind jetzt auch Quereinsteiger:innen willkommen. Die 40-jährige Daniela Grabert aus Ransbach-Baumbach im Westerwald hat vor zwei Jahren ihren Jugendtraum wahr gemacht und ist LKW-Fahrerin geworden. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Sina Groß zeigt, wie es sich für eine Frau in der Männerdomäne lebt - und fragt nach bei den politisch Verantwortlichen: Was wollen Sie dafür tun, dass sich die Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrerinnen und Fahrer endlich verbessern.Weitere Themen der Sendung:- "3 G, 2 G, kein G" - Keine Auflagen für Weihnachtsmärkte und Fastnachtsumzüge im Land- Die vierte Corona-Welle rollt durchs Land - Wie kann sie gestoppt werden?- Marode. Irreparabel. Gesperrt - Was passiert eigentlich mit der Mainzer Hochstraße?- Zur Sache PIN: Brücken in Rheinland-Pfalz- ARD Themenwoche: Stadt - Land - Wandel: Windräder bis zum Horizont - Wie tief ist die Kluft zwischen Stadt und Land?- Gewerkschaft kündigt Mitarbeiterin in Bad Kreuznach fristlos - Was steckt dahinter?- Auf der Suche nach Erneuerung - Wen unterstützen CDU-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5069817