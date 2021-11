Ein neuer Leser, der offenbar ausgiebig unser Archiv durchforstet hat, schrieb mir zu meiner Einschätzung der Tesla-Aktie von Ende März, dass ich da ja wohl offensichtlich falsch lag: Seitdem ich die Aktie als "Finger-weg-Aktie" gebrandmarkt habe, hat sie sich fast verdoppelt (+93,9 %). Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung: Ernsthafte Investoren sollten sowohl zum damaligen Zeitpunkt als auch aktuell die Finger von der Aktie lassen.

‚Sir Isaac Newton, der berühmte Physiker, Mathematiker und Astronom und einer der größten Wissenschaftler der Geschichte, soll Überlieferungen zufolge gut 20.000 Pfund in der "Südsee-Blase" von 1720 verloren haben. Das war auch für Newton viel Geld. Verzweifelt schrieb er dazu: "Ich kann zwar die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht, wohin eine verrückte Menge von Menschen einen Börsenkurs hintreiben kann. "

Die Kurse steigen jeden Tag. Die Frage ist nur, wo

Newtons Stoßseufzer ist nach wie vor aktuell. Tesla ist ein perfektes Beispiel dafür. Als ich Ende März meine Tesla-Analyse schrieb, war das Unternehmen an der Börse so viel wert wie Toyota, VW, Daimler, BMW und GM zusammen. Aktuell - mit mehr als 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung - hat die Aktie eine höhere Marktkapitalisierung als alle anderen Autohersteller zusammen! Ähnliche Vergleiche kann man auch für andere Kennzahlen anstellen.

Also: Tesla war vor knapp 7 Monaten schon massiv überbewertet und ist es jetzt noch mehr. Klar, wer nicht investiert war, hat eine ordentliche Rally verpasst. Aber das geschieht jeden Tag! Im Januar stieg die Aktie des Beinahe-Pleite-Unternehmens Gamestop in wenigen Tagen um das 24-Fache, am Dienstag vergangener Woche verdreifachte sich die Aktie des Autovermieters Avis plötzlich innerhalb eines Tages, die Aktie des Einzelhändlers Bed, Bath & Beyond gewann seit Ende Oktober zwischenzeitlich fast 100 %. NVIDIA sprang am Donnerstag ohne speziellen Grund um bis zu 18 % nach oben. (Angeblich profitiere das Unternehmen besonders vom Aufbau des Metaverse - Kurse machen eben Nachrichten…)

Meine Aktie, der größere Narr und ich

Es mag Gründe gegeben haben, all diese Aktien vor ihren Kurskapriolen zu kaufen, vielleicht sogar den einen oder anderen fundamentalen Grund Aber bei Tesla war das nicht der Fall. Die Aktie ist und bleibt nach allen rationalen Maßstäben zu teuer, um sein Geld zu investieren. Natürlich, man hätte darauf spekulieren können, dass der Kurs weiter steigt. Aber dann setzt man auf das Greater-Fool-Prinzip, also darauf, dass es einen noch größeren Narren gibt, der einem die Aktie zu einem noch höheren Preis wieder abkauft. Das hat aber nichts mit Geldanlage zu tun, sondern ist schlicht und einfach zocken.

Der Leser führte Amazon an, das (nicht nur) in seiner Anfangszeit ebenfalls überbewertet war und ausgelacht wurde, aber inzwischen längst die Kurse dieser Übertreibungsphase in der Tech-Blase zur Jahrtausendwende hinter sich gelassen hat.

Drei Gründe, warum Tesla (noch) nicht wie Amazon ist

Ja, das ist richtig. Aber drei Punkte sind bei diesem Vergleich zu bedenken. Erstens: Diesem einen Amazon stehen dutzende Unternehmen und Aktien gegenüber, die es eben nicht geschafft haben. Sie sind entweder längst pleite oder ihre Kurse dümpeln weit unter ihrem damaligen Niveau dahin. Es gibt keine Garantie, dass Tesla an der Börse ein zweites Amazon wird, aber eine recht hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nicht gelingt.

Zweitens: Selbst wenn Tesla wie Amazon später in noch höhere Kursregionen enteilt, wird es höchstwahrscheinlich Zeitpunkte geben, in denen die Aktie günstiger ist als jetzt. Sie ist einfach in einer Blase, und an der Börse wird eines Tages jede Blase platzen. Jede, ohne Ausnahme. Es ist also ratsam, diesen Kursrückgang abzuwarten. Und selbst wenn er nicht unter das aktuelle Niveau zurückgeht, bietet er doch Gelegenheit, Unternehmen, Geschäftsmodell, Bewertung und Perspektiven ausgiebig zu prüfen. Und wenn dann gute Gründe für eine Investition sprechen, kann man guten Gewissens einsteigen.

Drittens: Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Tesla und Amazon. Als Online-Händler kann Amazon sein Geschäft in weiten Grenzen skalieren. Ob auf seiner Plattform 1.000 oder 10 Millionen Produkte angeboten werden, macht keinen großen Unterschied. Die Investitionskosten, um das Geschäft auszuweiten, z.B. um andere Anbieter oder Eigenmarken zu integrieren, sind nahezu vernachlässigbar.

Der entscheidende Unterschied

Tesla muss dagegen jedes Fahrzeug, dass aktuell in der Bewertung eingepreist ist, auch tatsächlich produzieren. Dazu sind die entsprechenden Anlagen, Rohstoffe, Beschäftigten erforderlich. Für diesen Teil kann man sehr gut die existierenden Autobauer als Maßstab heranziehen. Tesla mag an der einen oder anderen Stelle operative Vorteile haben, aber den horrenden Bewertungsunterschied erklären diese nicht.

Die Fantasie steckt also einzig und allein in anderen Geschäften und Services, wie in der Ausgabe vom 24.03.2021 dargestellt. Auch Amazon hat schließlich sein Reich auf Geschäfte jenseits des Handels ausgedehnt, z.B. Web Services oder Videostreaming. Aber Tesla hat hier noch kein einziges Mal geliefert (der "Autopilot" - ein Service, der ja noch sehr dicht am Ursprungsprodukt, dem Auto, ist - harrt noch immer seiner Markteinführung).

Die Börsianer setzen also auf das Prinzip Hoffnung. Für Investoren ist das zu wenig, aber wer spekulieren möchte, hat bei Tesla natürlich reichlich Raum dafür. In jedem Fall wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg!

