Oliver Fritsch und Michaela Lang von Pocketcoach bieten Persönlichkeits-Coaching per Chatbot an. Kann eine App wirklich einen Coach ersetzen? Alles ging los mit einem Karteikartenset, mit dem das Unternehmer- und Coaching-Paar Oliver Fritsch und Michaela Lang Coaching-Prozesse vereinfachen wollte. Aus dem Kärtchenset wurde eine interaktive Box und schließlich eine digitale Anwendung, die bei der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung helfen soll: Pocketcoach. Rund zehn Jahre Hirnschmalz stecken inzwischen in dem Tool, das in erster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...