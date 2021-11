Ein schwacher Ausblick für das laufende vierte Quartal und das Gesamtjahr hat der Aktie von Paypal am Dienstag mit rund zwölf Prozent den größten Tagesverlust seit 20 Monaten eingebrockt. Zwar kann sich der Kurs am Mittwoch im US-Handel oberhalb der 200-Dollar-Marke stabilisieren, für die AKTIONÄR-Empfehlung kommt das allerdings zu spät.Erst die Turbulenzen rund um die angebliche Pinterest-Übernahme, dann auch noch schwache Zahlen und eine vorsichtige Prognose: Paypal hat den Anlegern in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...