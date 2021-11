Halle/MZ (ots) -



Die Sehnsucht nach einem Mister oder einer Miss X ist groß. Einer lugt nun gerade hinter dem Bühnenvorhang hervor: Der scheidende Kanzleramtschef Helge Braun scheint seine Chancen auszuloten. Wenn das Entscheidungskriterium der fehlende Drang zu Show und Selbstdarstellung wäre, hätte er schon gewonnen. Nicht nur als Vertrauter der Kanzlerin, sondern auch vom Habitus her wäre er eine Fortsetzung des Modells Merkel unter anderem Namen. Und dieses Modell war, zumindest zu Regierungszeiten, nicht so unerfolgreich. Das kollektive Aufatmen aber ist noch nicht zu vernehmen. Braun ist ja auch Mitglied einer abgewählten Regierung, er wird mit der umstrittenen Corona-Politik assoziiert und steht in seiner Bedächtigkeit nicht gerade sinnbildlich für dynamischen Aufbruch.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5069830

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de