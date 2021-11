DGAP-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hebt Prognose für 2021 an: Umsatzzuwachs von 20 % bis 25 % und hierzu fast proportionale Ergebnisverbesserung erwartet



10.11.2021 / 18:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hermle hebt Prognose für 2021 an: Umsatzzuwachs von 20 % bis 25 % und hierzu fast proportionale Ergebnisverbesserung erwartet

Überraschend starke Nachfrage im dritten Quartal

Auftragseingang steigt bis Ende September um 75 %

Konzernumsatz nach neun Monaten 6 % im Plus



Gosheim, 10. November 2021 - Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG verzeichnete im dritten Quartal 2021 eine überraschend dynamische Nachfrage. Vor diesem Hintergrund hebt der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist die Prognose für das Gesamtjahr an. Hermle rechnet 2021 nun mit einem Umsatzplus von 20 % bis 25 % (Umsatz 2020: 296,9 Mio. Euro) und einer hierzu fast proportionalen Ergebnisverbesserung (Betriebsergebnis 2020: 54,2 Mio. Euro), sofern sich die zunehmend häufig auftretenden Störungen in der Lieferkette weiterhin durch interne Maßnahmen ausgleichen lassen. Bisher war das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung um mindestens 10 % und einer hierzu unterproportionalen Ergebnisentwicklung ausgegangen. Der Hermle-Auftragseingang erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2021 gemessen am entsprechenden, durch die Covid-19-Pandemie erheblich beeinträchtigten Vorjahreszeitraum konzernweit um 75,1 % auf 309,9 Mio. Euro (Vj. 177,0 Mio. Euro). Zum 30. September 2021 verfügte Hermle im Konzern über einen Auftragsbestand von 128,4 Mio. Euro im Vergleich zu 62,6 Mio. Euro am Vorjahresstichtag und 44,8 Mio. Euro am 31. Dezember 2020. Der Konzernumsatz holte im dritten Quartal wie erwartet weiter auf und lag in den ersten neun Monaten 2021 mit 226,4 Mio. Euro um 6,0 % über dem entsprechenden Vorjahreswert (Vj. 213,6 Mio. Euro). Durch die höhere Auslastung verbesserte sich auch das Ergebnis im dritten Quartal deutlich, lag im gesamten Neunmonats-Zeitraum 2021 aber noch leicht unter dem Vergleichswert 2020. Im Oktober hielt die gute Auftragsentwicklung an, auch wenn sich die im dritten Quartal durch Nachholeffekte und größere Einzelprojekte verstärkte Nachfrage etwas normalisierte. Im Schlussquartal rechnet das Unternehmen deshalb mit einer sehr hohen Auslastung. Voraussetzung dafür ist, dass mögliche Ausfälle aus wachsenden Covid-19-Inzidenzen und die beachtlichen Störungen in der Lieferkette weiterhin durch interne Maßnahmen wie Mehrarbeit, konstruktive Änderungen oder den Umstieg auf Alternativ-Lieferanten ausgeglichen werden können. Die bei Hermle traditionell gut gefüllten Lagerbestände, die als Puffer für Nachfrageschwankungen und Lieferengpässe dienen, sind durch das starke Geschäft im dritten Quartal weitgehend abgeschmolzen. In das Jahr 2022 wird Hermle aus heutiger Sicht mit einer soliden Auftragsbasis starten. Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Günther Beck

Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren und bietet seinen Kunden komplette Automationslösungen aus einer Hand. 2020 erzielte das Unternehmen konzernweit einen Umsatz von 296,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 54,2 Mio. Euro. Hermle-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Verpackungstechnik, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik, Elektronik, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt.

Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger,

T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de



Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Udo Hipp,

T 07426 95 6238, E-Mail: udo.hipp@hermle.de 10.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de