Sowohl für Booster- als auch für Erstimpfungen Unentschlossener braucht es wieder Impfzentren - wenn auch vielleicht nicht im gleichen Umfang wie in der ersten Jahreshälfte. Die Kassenärztliche Vereinigung betont zwar, die niedergelassenen Ärzt:innen könnten die Aufgabe alleine stemmen. Das mag stimmen, doch es geht jetzt vor allem darum, schnell viel zu impfen. In der Erkältungssaison dürften die Wartezimmer sich zudem ohnehin füllen.



Es braucht bundesweit noch mehr niedrigschwellige Angebote, mit und ohne Termin, und das sowohl in Arztpraxen als auch in Impfzentren. Nur so können die Millionen Pikse verabreicht werden. Dass dabei auch einmal ein Zentrum nicht ausgelastet sein könnte, muss in Kauf genommen werden. Denn letztlich es geht darum, Todesfälle zu verhindern.



