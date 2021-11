Vom Wert des Stockpickings Amtliche Wohlstandsillusion Im Zeichen der weltweiten Geldschwemme führt - allen aktuellen Unsicherheiten zum Trotz - wohl auch weiter kaum ein Weg an Aktien vorbei. Erst jüngst gab EZB-Chefin Lagarde zu Protokoll, dass sich an der lockeren Geldpolitik für den Euroraum auf absehbare Zeit nichts ändern werde. Der verschwundene, ja ins Negative gewendete Zins und die reichliche Geldversorgung bleiben also wesentliche Triebfedern hinter den Märkten - und sollen es auch sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...