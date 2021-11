Vorsorge ist besser als Nachsorge An den Aktienmärkten ging es zuletzt ohne Pause aufwärts. Fast scheint es so, als ob fallende Kurse ausgeschlossen sind. Doch gerade jetzt sollten Anleger besonders vorsichtig sein. Sowohl die Volatilität wie auch einige eher selten beachtete Indikatoren und Zyklen am US-Markt mahnen zur Vorsicht. Wer zum Jahresende keine Risiken eingehen möchte, ergänzt sein Depot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...