Der EuroStoxx50 verbucht zum Handelsschluss einen Zuwachs von 0,10 Prozent auf 4348,82 Punkte.Paris / London - Den europäischen Börsen hat eine sich beschleunigende US-Inflation am Mittwoch nicht geschadet. Am Markt gilt das Thema als zunehmend eingepreist. Der EuroStoxx 50 verbuchte zum Handelsschluss einen Zuwachs von 0,10 Prozent auf 4348,82 Punkte. Der französische Cac-40-Index ging mit plus 0,03 Prozent auf 7045,16 Zähler aus dem Handel. Deutlichere Gewinne von 0,91 Prozent auf 7340...

