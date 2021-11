Straubing (ots) -



Führende Hersteller wollen keine Verbrennungsmotoren mehr entwickeln. In immer mehr Fabriken werden nur E-Fahrzeuge produziert. Was nicht heißt, dass der Technologiewettbewerb nun zugunsten des Batterieautos entschieden ist. Sehr überzeugend ist seine Ökobilanz jedenfalls nicht. Könnte synthetischer Kraftstoff also doch eine Option sein? Was ist mit dem Brennstoffzellen-Antrieb, in dem etwa Toyota und Hyundai eine vielversprechende Alternative sehen? Das Aus für den konventionellen Verbrenner mag absehbar sein. Wie genau die automobile Zukunft aber aussieht, bleibt offen.



