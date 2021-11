Anleger haben sich beim mit Spannung erwarteten Börsengang des US-Elektroautobauers Rivian um die Aktien des Tesla-Rivalen gerissen. Beim Handelsstart an der Nasdaq lag der erste Kurs am Mittwoch bei 106,75 Dollar und damit rund 37 Prozent über dem Ausgabepreis von 78 Dollar. Das gut 3-prozentige Kursplus der Tesla-Aktie erscheint dagegen vergleichsweise mager, ist aber dennoch positives Signal.Rivian hatte am Vortag durch die Ausgabe von 153 Millionen Aktien rund 11,9 Milliarden Dollar bei Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...