Peking (ots/PRNewswire) -Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye beteiligte sich intensiv an den verschiedenen Aktivitäten der vierten China International Import Expo (CIIE), die vom 4. bis 7. November im ostchinesischen Shanghai abgehalten wurde. Der einzigartige Charme und die traditionsreiche Kultur der chinesischen baijiu wurden erneut einem internationalen Publikum vorgestellt, um den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch im Rahmen dieser Veranstaltung zu fördern.Auf der 4. CIIE stellte Wuliangye seine Stärken in Bezug auf Wasserressourcen, Boden, Klima, Temperatur und Umweltbedingungen sowie seine einzigartigen Fertigkeiten im Brennen, Verfeinern, Lagern und Abmischen von Spirituosen vor und schenkte hierbei dem Schutz des nationalen Kulturerbes, wie etwa den traditionellen Brenntechniken des Wuliangye-Schnapses, einem unumstrittenen Kulturgut, und dem historischen Brennereikeller von Wuliangye, der seit 1368 in Betrieb ist, besondere Aufmerksamkeit.In der Ausstellungshalle, die mit chinesischen Stilelementen wie Pflaumen und Bambus, traditioneller chinesischer Malerei und Kalligraphie dekoriert war, präsentierte Wuliangye das traditionsreiche Erbe des chinesischen baijiu und die Qualität seines innovativen Destillierverfahrens aus verschiedenen Blickwinkeln und vermittelte den Gästen aus dem In- und Ausland ein ungewöhnliches kulturelles Erlebnis zu Ehren eines kostbaren Produkts, das Ausdruck der traditionellen chinesischen "Harmonie"-Kultur ist.Die Kernprodukte, die hochwertigen kulturellen Sammlerstücke und die personalisierten Spirituosenprodukte von Wuliangye mit ihren unterschiedlichen Positionierungen und Merkmalen zogen in der Ausstellungshalle viele in- und ausländische Händler an, die den ausgezeichneten Geschmack der Wuliangye-Schnäpse und den Einfallsreichtum und besonderen Charme der chinesischen baijiu mit großem Lob bedachten.Als Vertreter der chinesischen Nationalmarke und führendes Spirituosenunternehmen hat Wuliangye aktiv an der CIIE-Messe teilgenommen und diese unterstützt. Der Wuliangye-Ausstellungsraum wird langfristig im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) untergebracht sein und zur globalen Offenheit und Kooperation sowie zum persönlichen und kulturellen Austausch verschiedener Länder beitragen und gleichzeitig den "nationalen Geist" und die "herausragende Qualität" der chinesischen baijiu-Marke widerspiegeln.Wuliangye wird die CIIE nutzen, um die Geschichte des chinesischen baijiu zu erzählen, um mehr internationale Freunde für chinesische Spirituosen zu begeistern und den kulturellen Austausch, die offene Entwicklung und das gemeinsame Wirken zu fördern, so eine Führungskraft des Unternehmens.Original Link: https://en.imsilkroad.com/p/324701.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1682757/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1682756/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1682758/image3.jpgPressekontakt:Amanda+86-18610280219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5069870