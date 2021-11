Anzeige / Werbung

Die nun veröffentlichte News ist an Tragweite kaum zu überbieten und belegt das hohe wissenschaftlichen Niveau, auf das die Entwicklungen von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) fußen.

Dass in der klinischen Erprobung befindliche Mittel ABX464 des französischen Unternehmens Abivax (A14UQC), das im Prinzip auf microRNA-Technologie basiert, zeigt vielversprechende Ergebnisse bei einer Reihe von entzündlichen Erkrankungen.

Breaking News: Innocan Pharma Reports Further Success in Profile Characterization Progress In Its micro-RNA Cannabinoids Loaded Exosome Delivery Platform (CLX) Project

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) veröffentlicht einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von CBD-beladenen Exosomen. Die Forscher des Labors von Prof. Offen an der Universität Tel Aviv haben das Profil des Mikro-RNA-Gehalts in den Exosomen charakterisiert. Diese Charakterisierung der Exosomen ist ein weiterer Schritt im FDA-Zulassungsverfahren.

Micro-RNAs sind kleine einzelsträngige, nicht kodierende RNA-Moleküle, welche ein therapeutisches Potenzial haben. Der Mikro-RNA-Gehalt ist im Vergleich zur Proteinkonzentration relativ gering, aber entscheidend für die therapeutischen Eigenschaften der Exosom-Partikel. Ein unterschiedliches Profil der microRNA kann unterschiedliche Eigenschaften des gesamten Exosoms erzeugen und es für verschiedene Indikationen wirksamer machen.

Exosomen haben sich als vielversprechende Nanoträger für den Wirkstofftransport und die gezielte Therapie erwiesen. Exosomen können als eine "gelenkte Rakete" fungieren, die auf bestimmte geschädigte Organe abzielt und mit therapeutischen Inhaltsstoffen beladen ist.

Das CLX (Cannabinoids Loaded Exosom) kann das Potenzial haben, eine hochsynergistische Wirkung auf das Gewebe, wie z. B. Regeneration und Entzündungshemmung, zu erzielen. Sie können auf geschädigtes Gewebe in infizierten Lungen (einschließlich COVID-19) oder bei Hirnerkrankungen abzielen.

News-Fazit:

Es gibt nur ganz wenige Smallcaps, die Forschungen auf so einem hohen Level mit einem derartigen Nachdruck verfolgen wie InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW). Mit jeder News kann mich das Unternehmen mehr überraschen. Die nun bekannt gegebene Charakterisierung der Micro-RNA innerhalb der CLX-Plattform eröffnet eine noch weitaus größere Perspektive für den Aktionär, da diese "Partikel" in vielen Bereichen als Schlüssel zur Bekämpfung von vielen als unheilbar geltenden Erkrankungen gelten. Zum Beispiel wurde in einem vor Kurzem veröffentlichten Forschungsartikel beobachtet, dass das Fehlen des charakterisierten microRNA-29 zu Problemen führt, die jenen von Autismus oder Epilepsie ähneln: