In den USA sind die Verbraucherpreise im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das hat am Mittwoch an der Wall Street überwiegend für fallende Aktien- und Anleihekurse gesorgt. Das Interesse nach Instrumenten zur Absicherung gegen Inflation wie Anleihen, Gold und Bitcoin ist indes gestiegen.Eine sich weiter beschleunigende Inflation in den USA hatte sich am anfangs kaum nachteilig auf die Börsenkurse ausgewirkt, im Tagesverlauf angesichts steigender Renditen am Anleihemarkt dann aber ...

