Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 novembre/November 2021) Nutritional High International Inc. has announced a special resolution authorizing an amendment to the articles of the Company to establish a class of multiple voting shares and to change the name of the common shares of the Company to subordinate voting shares.

The Issuer has also announced a name and symbol change to High Fusion Inc. (FUZN)

Nutritional High International Inc. Common Shares (EAT) will be delisted at market close on November 10, 2021.

High Fusion Inc. Subordinate Voting Shares (FUZN) will be listed at market open on November 11, 2021.

Nutritional High International Inc. a annoncé une résolution spéciale autorisant une modification des statuts de la Société afin d'établir une catégorie d'actions à droit de vote multiple et de changer le nom des actions ordinaires de la Société en actions à droit de vote subalterne.

L'Émetteur a également annoncé un changement de nom et de symbole pour High Fusion Inc. (FUZN)

Les actions ordinaires de Nutritional High International Inc. (EAT) seront radiées à la clôture du marché le 10 novembre 2021.

Les actions à droit de vote subalterne de High Fusion Inc. (FUZN) seront cotées à l'ouverture du marché le 11 novembre 2021.

Security Name/Nouveau Nom de sécurité: Nutritional High International Inc. Symbol(s)/Symbole(s): EAT CUSIP & ISIN: 670684877/CA6706848778 Delist Date/Date de radiation : Le 10 novembre/November 2021

NEW Security Name/Nouveau Nom de sécurité: High Fusion Inc. - Subordinate Voting Shares Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares Symbol(s)/Symbole(s): FUZN NEW/Nouveau CUSIP: 42967W 10 2 NEW/Nouveau ISIN: CA 42967W 10 2 3 Trading Date/Date de negociation: Le 11 novembre/November 2021

