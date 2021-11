PEKING/WELLINGTON (dpa-AFX) - Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor einer Eskalation der Spannungen mit den USA gewarnt. Einen Tag vor dem Asien-Pazifik-Gipfel unter neuseeländischem Vorsitz sagte der Präsident am Donnerstag in einer Video-Rede auf einem Forum mit Unternehmenschefs aus der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec: "Die Asien-Pazifik-Region kann und darf nicht in die Konfrontation und Spaltung der Ära des Kalten Krieges zurückfallen."

Er wies jede Diskriminierung einzelner Länder zurück: "Versuche, ideologische Grenzlinien zu ziehen oder aus geopolitischen Gründen kleine Gruppen zu bilden, sind zum Scheitern verurteilt", sagte Xi Jinping. Am Freitag wird Chinas Präsident neben US-Präsident Joe Biden und anderen Staats- und Regierungschefs der Pazifik-Anrainer wie Russland und Japan an dem online stattfindenden Gipfel teilnehmen./lw/DP/zb