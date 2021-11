AgroAmerica erhielt den "New Champions Award" 2021 in der Kategorie Hervorragende Leistungen im Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung für das HDC-Projekt (Human Development Center)das aus einer Klinik, einer Forschungseinrichtung und einer Schule für die Kinder von Arbeitskräften besteht und im Südwesten von Guatemala zur Förderung von Gesundheit, Bildung und regionaler Entwicklung beiträgt.

AgroAmerica's Human Development Center project received the New Champions Award 2021 endorsed by the World Economic Forum in the category of Excellence in Social Responsibility. A project built in 10ha of land donated by AgroAmerica for the construction of a Medical Clinic, Research Center and school for worker's children in Southwestern Guatemala. (Photo: Business Wire)