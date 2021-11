Das ruhige sowie meist ereignisarmes Marktgeschehen setzte sich auch in dieser Woche fort. Das Angebot war vorwiegend auf die Nachfrage abgestimmt. Die Notierungen verharrten auf dem Niveau der Vorwoche. Nur Hamburg musste aufgrund verzögerter Verkaufsmögligkeiten Preiskorrekturen hinnehmen. In Berlin ergänzten einheimische Marabel das Portfolio, in Frankfurt gewann die...

Den vollständigen Artikel lesen ...