In Kenia hat die Gartenbaudirektion ein befristetes Verbot für Lieferungen der Sorten Hass und Fuerte ab 15. November bekannt gegeben. Das Hauptziel ist, das Einfließen von Früchten in den internationalen Markt zu vermeiden, die zu früh in den Feldern geerntet wurden, berichtete Agence Ecofin. Bildquelle: Shutterstock.com In Kenia sind Avocados einer der aufsteigenden...

