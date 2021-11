EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor übernimmt den britischen Auftragsfertiger Axis Electronics Ltd.



11.11.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 11. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute die Übernahme von 100% der Aktien der britischen Axis Electronics Ltd. (Axis) bekannt. Damit verstärkt sich Cicor, mit der ersten Akquisition innerhalb der kürzlich angekündigten Wachstumsstrategie, in den strategischen Zielmärkten und erweitert den europäischen Footprint um einen Standort in Grossbritannien. Ursprünglich als Teil eines führenden internationalen Elektronikunternehmens gegründet, wurde Axis 1995 als unabhängiger, in Grossbritannien ansässiger Anbieter von elektronischen Fertigungsdienstleistungen mit einer einzigartigen Kombination aus Service und technologischen Fähigkeiten gegründet. Axis hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und geniesst heute das Vertrauen von vielen marktführenden europäischen Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, als deren bevorzugter Fertigungspartner.



Mit der Übernahme dieses spezialisierten Unternehmens stärkt die Cicor Gruppe einen ihrer strategischen Zielmärkte und wird zu einem der Top 5 EMS-Anbieter im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Europa. Mit der Weiterführung des Standorts Bedford und der Übernahme aller 180 Mitarbeitenden wird die Kontinuität für den langjährigen Blue-Chip-Kundenstamm sichergestellt. Im Rahmen ihrer M&A-Strategie plant Cicor, Axis in das globale Engineering- und Produktionsnetzwerk der Division Electronic Solutions zu integrieren und damit die Vorteile von Axis weiter zu stärken, um den Marktanteil in Grossbritannien und ganz Europa zu erhöhen. Die Akquisition wird den Umsatz der Cicor Gruppe auf Jahresbasis um ca. 15% erhöhen und ab 2022 zu einer nachhaltigen Steigerung der EBITDA-Marge führen.



Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen. Über den Kaufpreis, der durch die verfügbare Kreditlinie für Akquisitionen und die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital finanziert wird, haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Das bestehende Management-Team von Axis wird somit zu Cicor-Aktionären und wird in den bisherigen Funktionen verbleiben, was die nachhaltige strategische Integration des Unternehmens in die Cicor Gruppe gewährleistet.

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Patric Schoch

CFO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

