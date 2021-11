Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Donnerstagmorgen vorläufig 50.196 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 48 Prozent oder 16.247 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche und nun schon zum wiederholten Mal mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie.



Der bisherige Höchstwert lag bei 39.676 neuen Fällen binnen eines Tages und war erst am Mittwoch erreicht worden, alle paar Tage wird die Höchstmarke weiter nach oben geschoben. Die Inzidenz stieg laut RKI-Angaben von gestern 232,1 auf heute 249,1 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Das ist erneut ein Allzeithoch, nachdem am Montag erstmals die 200er-Schwelle überschritten wurde. Insgesamt geht das Institut laut der vorläufigen Zahlen derzeit von rund 364.500 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 116.700 mehr als vor einer Woche.



Außerdem meldete das RKI nun 235 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 1.006 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 144 Todesfällen pro Tag (Vortag: 134). Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.198. Insgesamt wurden bislang 4,89 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Da es sich für den heutigen Tag um vorläufige Zahlen handelt, könnten diese später noch vom RKI korrigiert werden.

