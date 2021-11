Im letzten Monat flogen 1,61 Millionen Personen über Zürich. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Oktober 2020.Zürich - Am Flughafen Zürich ist die Coronakrise zwar nach wie vor zu spüren. Im Oktober 2021 sind aber wieder deutlich mehr Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Im letzten Monat flogen 1,61 Millionen Personen über Zürich, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Oktober 2020.

