SLM Solutions: Beschleunigtes Umsatzwachstum; +11,2% Umsatz in den ersten neun Monaten 2021, Auftragseingang steigt kräftig um 67% Auftragseingang für 9M 2021 bei EUR 42,8 Mio., EUR 17,2 Mio. höher als im Vorjahr (9M 2020: EUR 25,6 Mio.)

Starker Auftragseingang hat den Auftragsbestand deutlich erhöht (EUR 34,0 Mio. zum 30. September 2021 gegenüber EUR 19,5 Mio. zum 30. September 2020)

EBITDA für 9M 2021 mit EUR -7,6 Mio. signifikant verbessert gegenüber Vorjahr (9M 2020: EUR -12,2 Mio.)

Divergent Technologies bestellt drei NXG XII 600

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt Lübeck, 11. November 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 ihren Aufschwung fortsetzen, was sich insbesondere im starken Anstieg des Auftragseingangs von 67% zeigte. SLM erhielt Aufträge im Gesamtwert von EUR 42,8 Mio., verglichen mit EUR 25,6 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2020. Die Umsatzerlöse stiegen um EUR 5,1 Mio. oder 11,2% auf EUR 51,1 Mio. (9M 2020: EUR 45,9 Mio.) und wurden gestützt von einem starken Auftragsbestand am Ende des zweiten Quartals 2021 sowie von einem Anstieg der Umsätze im Bereich After Sales. Das EBITDA zeigte sich mit EUR -7,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich verbessert (9M 2020: EUR -12,2 Mio.). Die EBITDA-Verbesserung wurde im Wesentlichen durch das Umsatzwachstum getrieben. Darüber hinaus war das EBITDA im Vorjahreszeitraum von einem Einmaleffekt aus einer signifikanten Korrektur der Vorratsbewertung im dritten Quartal 2020 belastet. Der Auftragsbestand des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um EUR 14,5 Mio. auf EUR 34,0 Mio. (30. September 2020: EUR 19,5 Mio.). Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die anhaltende Stärke des Bestandsportfolios sowie durch erste Bestellungen der NXG XII 600 angetrieben. Damit besteht eine gesunde Basis für das weitere starke Umsatzwachstum, das für den Rest des Jahres 2021 erwartet wird. Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions: "Nach einem nur leichten Umsatzanstieg von 2% im ersten Halbjahr hat sich das Wachstum von SLM im dritten Quartal wie erwartet beschleunigt. Im Vergleich zu Q3 2020 stieg der Umsatz um mehr als 30% auf 19,3 Mio. EUR. Insbesondere in unseren Kernmärkten in Europa und den USA verzeichnen wir eine erhöhte Geschäftstätigkeit und eine steigende Nachfrage nach unseren Maschinen. Die NXG XII 600, die wir vor einem Jahr vorgestellt haben, hat ihre erwartete Wirkung auf den globalen Markt für metallbasierte additive Fertigungsverfahren gezeigt und wird in den kommenden Jahren einen sehr bedeutenden Beitrag zu unserem Geschäft leisten." Wie im Oktober bekanntgegeben, wurde mit Divergent Technologies ein Vertrag über den Kauf von drei NXG XII 600-Maschinen abgeschlossen. Die Auslieferung der Maschinen wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 beginnen. SLM Solutions befindet sich in weiteren vielversprechenden Gesprächen mit Interessenten und geht davon aus, dass die Mehrzahl der Produktionsslots, die im Jahr 2022 für die NXG XII 600 zur Verfügung stehen, bis Ende 2021 ausgebucht sein wird. Prognose für 2021 bestätigt Basierend auf dem soliden Auftragsbestand und der allgemeinen Geschäftsdynamik bestätigt SLM Solutions die Prognose für 2021. Wie im Februar kommuniziert, erwartet der Vorstand gegenüber 2020 ein Umsatzwachstum von mindestens 15% sowie eine Verbesserung des EBITDA. Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions: "Mit einem Auftragseingang von rund 43 Mio. EUR nach neun Monaten sind wir bereits nahe an den 46 Mio. EUR, die im Gesamtjahr 2020 erreichen wurden. Unser Geschäft hat sich im laufenden Jahr spürbar erholt, nachdem es 2020 deutlich von den strengen COVID-19-Eindämmungsmaßnahmen belastet war. Obwohl wir Engpässe in unserer Lieferkette beobachten, waren wir in der Lage, etwaigen Einschränkungen durch die Erhöhung unserer Lagerbestände effektiv vorzubeugen. Für das vierte Quartal wird erwartet, dass die Versorgungslage angespannt bleibt. Gleichzeitig gehen wir aber nicht davon aus, dass dies wesentlichen Einfluss auf unsere Geschäftsentwicklung haben wird." Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und längerfristiger Ausblick Gestern hat SLM Solutions die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Der Vorstand erwartet, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 mindestens EUR 100,0 Mio. betragen wird. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass sich das EBITDA im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum EBITDA des Geschäftsjahres 2021 signifikant verbessern wird. Auf Quartalsebene soll im zweiten Halbjahr 2022 ein positives EBITDA erreicht werden. Langfristig erwartet der Vorstand ein anhaltend starkes Umsatzwachstum, das von einer starken Endkundennachfrage, von SLM Solutions' branchenführender "Next Generation"-Technologie und von SLMs Systemangebot angetrieben wird. Vor diesem Hintergrund strebt der Vorstand bis Ende 2026 eine Verfünffachung des Umsatzes gegenüber dem für das Geschäftsjahr 2021 erwarteten Umsatz an. Ergebnispräsentation am 11. November 2021 Die Quartalsmitteilung von SLM Solutions zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (deutsch und englisch) wird im Laufe des Tages im Bereich "Investor Relations" auf www.slm-solutions.com zur Verfügung gestellt. Heute, am 11. November 2021, um 16.00 Uhr MEZ, wird der Vorstand der SLM Solutions Group AG die Zahlen für die ersten neun Monate 2021 in einer Ergebnispräsentation vorstellen. Die Präsentation kann online per Livestream verfolgt werden: https://www.webcast-eqs.com/slm20211111 Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 450 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

