NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat FMC von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 56 Euro gesenkt. Die Risiken seien inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätzt das Jahr 2022 beim Dialysespezialisten nun vorsichtiger ein. Die Details zum Programm "FME25" dürften bei den Anlegern aber für mehr Optimismus sorgen, glaubt der Experte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 07:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / 19:00 / ET

