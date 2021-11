NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Wacker Neuson nach detaillierten Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 31 Euro belassen. Angesichts der schlechteren Berechenbarkeit ins Jahr 2022 hinein und der anhaltenden Preisinflation sollten weitere Margensteigerungen schwieriger zu erreichen sein als ursprünglich erwartet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb sei es an der Zeit, bei der Aktie des Baumaschinenherstellers Gewinne mitzunehmen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 00:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 00:30 / ET



ISIN: DE000WACK012

