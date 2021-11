NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 330 auf 325 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Marktbedingungen hätten sich für die Branche im vierten Quartal nach dem herausfordernden dritten noch verschlechtert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Probleme seien aber vorübergehender Natur./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 17:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de