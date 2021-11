NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Majorel nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37,00 auf 37,50 Euro angehoben. Der Callcenter-Betreiber habe angesichts starker Wachstumstrends seine Jahresziele angehoben, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die jüngste Kurskorrektur übertrieben und das aktuelle Kursniveau ein günstiger Einstiegszeitpunkt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben