Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX etwas tiefer erwartetDer DAX dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,15 Prozent leichter bei 16.044 Punkten.2. Börsen in Fernost im PlusAn den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag nach oben. In Japan ging der Leitindex Nikkei um 0,59 Prozent stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...