Der deutsche Leitindex zeigt sich auf Schlusskursbasis in dieser Woche weiter wenig bewegt. Gestern rutschte er am Vormittag zeitweise unter die Marke von 16.000 Punkten. Davon erholte sich der DAX aber recht schnell. Am Ende lag er bei 16.068 Zählern. Marktidee: Continental. Continental hat gestern Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Conti-Aktie gehörte daraufhin zu den stärksten Werten im DAX und stieg auf ein Vier-Monats-Hoch. Aus technischer Sicht könnte es jetzt zu einer Verschnaufpause kommen. Allerdings dürften die Bullen weiter am Ruder bleiben, solange eine erst am Dienstag eroberte Marke nicht wieder unterschritten wird.