DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Walt Disney hat im vierten Geschäftsquartal mit Ergebnis und Umsatz die Erwartungen verfehlt. Der Streaming-Dienst Disney+ gewann zwar 2,1 Millionen neue Abonnenten hinzu - ein Wachstum von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal -, was aber selbst nach Warnung des Disney-CEO noch deutlich hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb. Disney meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 159 Millionen Dollar oder 9 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 39 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um Restrukturierungskosten, Amortisationen und andere Effekte verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 37 Cent pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Verlust von 20 Cents pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz verbesserte sich auf 18,53 (Vorjahr: 14,71) Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Nettogewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 18,8 Milliarden Dollar erwartet. Disney+ bringt es nun auf 118,1 Millionen Abonnenten. Disney-Chef Bob Chapek hatte im September zwar vor einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewarnt, Analysten hatten aber im Durchschnitt mit 125,3 Millionen Abonnenten am Ende des Quartals gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termien angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.648,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.021,00 +0,3% Nikkei-225 29.277,86 +0,6% Hang-Seng-Index 25.174,32 +0,7% Kospi 2.924,92 -0,2% Schanghai-Composite 3.533,58 +1,2% S&P/ASX 200 7.381,90 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Das Schreckgespenst Inflation und im Schlepptau die Sorge vor höheren Zinsen bremst die Aktienmärkte. Nachdem die Inflation am Vortag in China nach oben hin überrascht hat, folgen aus den USA nun stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise. Gleichwohl setzt sich in Asien kein klarer Börsentrend durch. Dagegen sorgt eine überraschende Annäherung zwischen den USA und China in Klimafragen für etwas positiven Rückenwind. Beobachter werten die Tatsache, dass China und die USA überhaupt eine Form der Zusammenarbeit gefunden haben, als klar positives Signal. Möglicherweise könnten andere Bereiche folgen, heißt es. Im chinesischen Kernland steigen die Aktienkurse. Trotz der Einigung in Klimafragen sind es in China ausgerechnet die Kohleaktien, die den Markt antreiben. Trotz des derzeit ungünstig kalten Wetters für die Förderung sind die Kohlevorräte in China gestiegen. Damit drohen dem Land bei der wichtigen Kohleverstromung weniger Probleme. In Hongkong wird der Markt vom Schwergewicht Tencent (-2,9%) gebremst. Der Großkonzern verbuchte ein schrumpfendes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Alibaba Group und Meituan sinken im Schlepptau um über 1 Prozent. Im Immobiliensektor dauert der Aufwärtstrend vom späten Vortagesgeschäft an, nachdem Peking eine Lockerung der Beschränkungen für diesen Sektor erwogen hat. Der Nikkei-225 wird befeuert von Aufschlägen im Bankensektor. Sollte die hohe Inflation zu höheren Zinsen führen, wären Banken die Profiteure. In Südkorea sorgen Zinsängste dagegen für Abschläge bei Technologie-, Internet und Einzelhandelswerten. Der S&P/ASX-200 in Australien hat tiefer geschlossen - belastet von einer höher als erwartet ausgefallenen Arbeitslosenrate.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs der Aktie-Aktie verlor 4,5 Prozent (s.o.). Titel der Duolingo schossen dagegen um 10,8 Prozent nach oben. Der Anbieter von Apps zum Erlernen von Fremdsprachen verbuchte zwar im Quartal einen Verlust, dieser fiel aber niedriger als befürchtet aus. Auch mit den Umsätzen übertraf Duolingo die Markterwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.079,94 -0,7% -240,04 +17,9% S&P-500 4.646,71 -0,8% -38,54 +23,7% Nasdaq-Comp. 15.622,71 -1,7% -263,84 +21,2% Nasdaq-100 15.985,57 -1,4% -234,36 +24,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 895,0 Mio 833,9 Mio Gewinner 1.068 1.566 Verlierer 2.299 1.746 Unverändert 131 171

Schwach - Deutlich stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise schürten Spekulationen über schon bald steigende Zinsen und sorgten für Verkaufsstimmung. Die Inflation lag erstmals seit über 30 Jahren mit 6,2 Prozent über der Marke von 6 Prozent. Für Ringcentral ging es um gut 20 Prozent nach oben. Der Anbieter cloudbasierter Telekommunikation hatte die Markterwartungen geschlagen und den Jahresausblick erhöht. Dagegen hatte Coinbase (-8,1%) mit den Ergebnissen die Erwartungen verfehlt. Um 4,3 Prozent erholt zeigte sich die Tesla-Aktie nach Verlusten von 16 Prozent an beiden Vortagen. Tesla-Chef Elon Musk hatte den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert. Biontech erholten sich um 4,0 Prozent, während Pfizer um 3,6 Prozent zulegten. Die Impfstoffpartner haben bei der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung ihrer Auffrischungsimpfung für alle in den USA lebenden Personen im Alter von mindestens 18 Jahren beantragt. Doordash verbesserten sich um 11,6 Prozent. Der US-Essenslieferdienst hat die Übernahme des europäischen Wettbewerbers Wolt vereinbart. Fulminant verlief das Börsendebüt des Elektroautoherstellers Rivian. Der erste Kurs war an der Nasdaq mit 106,75 Dollar festgestellt worden, 37 Prozent über dem Ausgabekurs. Zuletzt kostete das Papier gut 101 Dollar. Die Marktkapitalisierung zum ersten Kurs erreichte 93 Milliarden Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,50 7,6 0,43 38,6 5 Jahre 1,22 14,1 1,08 86,3 7 Jahre 1,45 13,2 1,32 80,5 10 Jahre 1,56 12,3 1,44 64,5 30 Jahre 1,92 9,9 1,82 27,1

Die Anleiherenditen schnellten passend zur Nachrichtenlage nach oben, so stark wie zuletzt im Februar. Für Druck auf die Kurse hatte zudem eine sehr schwach verlaufene Auktion 30-jähriger US-Anleihen gesorgt, die im Markt als "desaströs" bezeichnet wurde. Verstärkt worden sein könnten die Bewegungen bei den Anleihen auch davon, dass am Donnerstag am US-Anleihemarkt aufgrund des Veteranen-Feiertages nicht gehandelt wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1481 +0,0% 1,1480 1,1566 -6,0% EUR/JPY 130,78 +0,0% 130,72 130,80 +3,7% EUR/GBP 0,8552 -0,1% 0,8562 0,8535 -4,2% GBP/USD 1,3424 +0,1% 1,3410 1,3553 -1,8% USD/JPY 113,92 +0,0% 113,89 113,08 +10,3% USD/KRW 1.180,99 -0,4% 1.185,90 1.180,55 +8,8% USD/CNY 6,4034 +0,2% 6,3889 6,3935 -1,9% USD/CNH 6,4032 +0,0% 6,4003 6,3930 -1,5% USD/HKD 7,7896 -0,0% 7,7912 7,7890 +0,5% AUD/USD 0,7315 -0,2% 0,7328 0,7359 -5,0% NZD/USD 0,7045 -0,3% 0,7064 0,7103 -1,9% Bitcoin BTC/USD 64.829,01 -0,5% 65.147,41 66.453,76 +123,2%

Der Dollar zog mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an. Der Euro fiel auf 1,1480 Dollar, den niedrigsten Stand seit Juli 2020. Der Dollar-Index legte stark zu um fast 1 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,31 81,34 -0,0% -0,03 +70,5% Brent/ICE 82,58 82,64 -0,1% -0,06 +63,2%

Die Ölpreise rutschten um bis zu 3,5 Prozent ab, gebremst vor allem vom Dollar, der das Öl wie auch das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert. Dazu waren die Ölvorräte in der vergangenen Woche gestiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,43 1.849,55 +0,2% +2,88 -2,4% Silber (Spot) 24,88 24,63 +1,1% +0,26 -5,7% Platin (Spot) 1.080,05 1.071,04 +0,8% +9,01 +0,9% Kupfer-Future 4,37 4,32 +1,0% +0,04 +23,9%

Der Goldpreis machte nach dem unerwartet starken Verbraucherpreisanstieg zunächst einen Satz um über 30 Dollar nach oben, am Ende des Tages betrug das Plus aber nur 20 Dollar auf 1.852 Dollar. Das Edelmetall war zwar als Inflationsschutz stark gesucht, zugleich sorgten aber die steigenden Marktzinsen für das zinslose Gold und der feste Dollar für starken Gegenwind.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

November 11, 2021 01:50 ET (06:50 GMT)

Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, China und die USA, haben bei der UN-Klimakonferenz eine Vereinbarung für mehr Klimaschutz geschlossen. Das gab der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua in Glasgow bekannt. "Beide Seiten erkennen an, dass es eine Kluft zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens gibt", sagte Xie mit Blick auf die drohende Erderwärmung von 2,7 Grad. Daher würden beide Länder gemeinsam den Klimaschutz stärken, fügte Xie hinzu. Dazu enthalte die Vereinbarung "konkrete Pläne". Die Vereinbarung war demnach in den vergangenen zehn Monaten in 30 Online-Treffen von Vertretern beider Länder ausgearbeitet worden.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Die USA haben Aufklärung über russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine verlangt. Es seien "ungewöhnliche" Aktivitäten der Armee zu beobachten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir fordern Russland auf, seine Absichten deutlich zu machen und sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten." US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich während eines Besuchs des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba in Washington besorgt über das Vorgehen Moskaus. Er warnte Russland davor, wie schon bei der Annexion der Krim im Jahr 2014 einen "schwerwiegenden Fehler" im Konflikt mit der Ukraine zu begehen.

IRANKRISE

Der Iran hat die Rücknahme von Sanktionen gegen das Land zur Voraussetzung für die Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens erklärt. "Die erste Bedingung ist, dass die repressiven Sanktionen aufgehoben werden", sagte der Umweltbeauftragte der Regierung in Teheran, Ali Saladschegheh.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der rechtsradikale, aber derzeit parteilose brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will mit Blick auf die Präsidentenwahl 2022 der rechtsgerichteten Liberalen Partei (PL) beitreten. Das kündigte die Partei nach einem Treffen zwischen ihrem Vorsitzenden und dem Staatschef an.

BOEING

und die Anwälte der Opferfamilien nach dem Absturz einer Maschine der Ethiopian Airlines des Typs 737 Max haben eine Vereinbarung getroffen, die den Weg zur Beilegung von Klagen gegen den Flugzeughersteller ebnet. Im Rahmen der beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereichten Vereinbarung übernimmt Boeing die Verantwortung für den Crash, und die Vertreter der Familien fordern keinen Strafschadenersatz. Allerdings können die Familien immer noch gerichtlich auf Schadenersatz klagen oder sich mit dem Konzern auf einen Vergleich einigen. Boeing hat zugestimmt, dass das Unternehmen in einem eventuellen Prozess "die Verantwortung für den Absturz von Flug ET302 anerkennt".

TESLA

Elon Musk hat in dieser Woche Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Tesla-Gründer und CEO hatte zunächst Aktienoptionen ausgeübt, die er als Teil seines Vergütungspakets erhalten hatte. Musk übte demnach am Montag Optionen auf mehr als 2 Millionen Aktien aus, die zum Schlusskurs mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet waren, und zahlte für die Ausübung rund 13,4 Millionen Dollar an Kosten. Von den Aktien verkaufte der Tesla-Chef 900.000 noch am selben Tag, um seinen Steuerverpflichtungen nachzukommen.

