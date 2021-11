DJ PTA-News: Börsenradio: Masterflex in Q3 auf Vor-Corona-Niveau - CFO Becks: "Bisher kommen wir bei den Lieferengpässen mit blauem Auge davon" - Masterflex CFO Becks: "Bisher kommen wir bei den Lieferengpässen mit blauem Auge davon"

Die Masterflex SE ist nach neun Monaten 2021 über Plan, in Q3 sogar wieder auf Vor-Corona-Niveau. Nun wurde die Prognose angehoben: Die Umsatzerlöse sollen in einer Range von 76 Mio. Euro bis 78 Mio. Euro liegen, also 5 % bis 8 % Wachstum. Bisher war der Schlauch-Spezialist von 2 % bis 5 % ausgegangen. CFO Mark Becks: "Die Erholung kam schneller als gedacht. Wir haben aber auch unsere Hausaufgaben gemacht mit dem Restrukturierungsprogramm Back to Double Digit." Steigende Material- und Rohstoffkosten sowie Logistikprobleme sind in vielen Branchen zu einem echten Problem geworden. Masterflex bleibt aber optimistisch: "Bisher kommen wir bei den Lieferengpässen mit blauem Auge davon." Was steht noch auf der Agenda?

