Der DAX-Konzern Siemens hat am heutigen Donnerstag starke Zahlen zu seinem abgeschlossenen Geschäftsjahr präsentiert. Im laufenden Jahr soll der Wachstum jedoch nachlassen. Der Grund hierfür sind die anhaltenden Engpässe in den Lieferketten. Dennoch kamen die Zahlen bei den Anlegern gut an. Der Technologiekonzern Siemens will nach einem starken Abschneiden im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dabei geht das Dax-Unternehmen von einer etwas nachlassenden Dynamik aus. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...