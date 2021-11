LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat ihre Erholung vom Corona-Einbruch fortgesetzt, allerdings in etwas schwächerem Ausmaß als erwartet. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,3 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet.

Das Wachstum folgt auf ein besonders starkes zweites Quartal, in dem die Wirtschaft um 5,5 Prozent gewachsen war. Im Frühjahr hatten die Unternehmen kräftig von der Lockerung zahlreicher Corona-Maßnahmen profitiert. Laut ONS ist auch das Wachstum im Sommer überwiegend auf diese Lockerungen zurückzuführen. Allerdings liegt die Wirtschaftsleistung immer noch 2,1 Prozent unter dem vor der Pandemie erzielten Niveau./bgf/eas