Mit Daimler ISIN: DE0007100000 lagen wir in den letzten Monaten vielfach richtig und konnten schon mehrfach starke Treffer melden. Jetzt wird es wieder spannend. Nach einer Konsolidierungsphase, die einer langanhaltenden Rallye gefolgt war, hat die Aktie wieder in den Aufwärtstrend zurück gefunden. Nach dem letzten Tief im September bei 67,75 Euro entwickelte sich der Kurs bis in den Bereich um 88,00 Euro, wo er im Moment eine Richtungsentscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...