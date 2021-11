Der DAX verteidigt weiter hartnäckig die Marke bei 16.000 Punkten und steigt am Donnerstag im frühen Geschäft leicht auf 16.070 Zähler an. Unterstützend wirken sich solide Quartalszahlen einiger DAX-Konzerne, darunter Siemens, aus. Die steigenden Kurse an den asiatischen Handelsplätzen verleihen zusätzliche Impulse. Insgesamt bleibt die Gemengelage an den Märkten jedoch uneinheitlich. Der stärker als belastete Anstieg bei den US-Verbraucherpreisen drückte zur Wochenmitte auf den Dow Jones und sorgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...