Als Mitglied der Bandwidth Alliance schließt sich Oracle 19 Cloud-Anbietern an, um die Gebühren für die Datenübertragung branchenweit zu senken

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab bekannt, dass Oracle der Bandwidth Alliance beitritt und damit der neueste Cloud-Anbieter ist, der sich zur Abschaffung unnötiger Gebühren für die Datenübertragung verpflichtet. Unternehmen, die sowohl die Cybersicherheitslösungen von Cloudflare als auch die Cloud-Infrastruktur von Oracle nutzen, werden automatisch Kosten sparen, indem sie die hohen Datenübertragungsgebühren vermeiden, die von Cloud-Anbietern außerhalb der Bandwidth Alliance erhoben werden.

"Unternehmen haben Anspruch auf Wahlmöglichkeiten und faire Preise. Leider gibt es jedoch Anbieter, die ihre Kunden an sich binden, indem sie die Übertragung von Daten unerschwinglich teuer machen", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben die Bandwidth Alliance gegründet, um dieser drohenden Gefahr entgegenzuwirken und mit anderen Unternehmen zu kooperieren, um Einsparungen bei den Bandbreitenkosten an die Unternehmen weiterzugeben. Wir freuen uns, dass Oracle sich dieser Mission angeschlossen hat, um Unternehmen die Vorteile einer Anbieterauswahl und niedrigerer Egress-Gebühren zu bieten."

Die Bandwidth Alliance, die im September 2018 gegründet wurde, ist eine Gruppe zukunftsorientierter Cloud- und Netzwerkunternehmen, die sich dafür einsetzen, Datenübertragungsgebühren (auch bekannt als Egress-Gebühren) für gemeinsame Kunden zu ermäßigen oder zu erlassen. Der Bandwidth Alliance gehören inzwischen 19 Partner an, die darauf hinarbeiten, die beste und kosteneffizienteste Erfahrung für gemeinsame Kunden zu bieten, und das angesichts ungeheuerlich hoher Egress-Gebühren. Dank der Partnerschaft sind die Mitglieder der Bandwidth Alliance in der Lage, die Kosteneinsparungen direkt an ihre Kunden weiterzugeben. Diese können so aus mehreren Cloud-Anbietern wählen, ohne bei der Auswahl von Rechen-, Speicher- und anderen Cloud-Diensten die Kosten für die Bandbreite berücksichtigen zu müssen.

Oracle Cloud Infrastructure ermöglicht es Unternehmen bereits jetzt, große Datenmengen kostengünstig zu übertragen. Der eingehende Datentransfer ist kostenlos und der ausgehende ist bis zu den ersten 10 TB für die jeweilige regionale Zone oder Produkt-SKU kostenlos. Zusammen mit Cloudflare wird Oracle den gemeinsamen Kunden für Daten, die von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage stammen, einen kostenlosen Datenaustausch anbieten, beginnend mit Regionen in Nordamerika. Darüber hinaus werden Oracle und Cloudflare zusammen daran arbeiten, dieses Angebot weltweit auszuweiten und die ohnehin schon niedrigen Datenübertragungsraten im Vergleich zu den etablierten Cloud-Anbietern auf Null zu reduzieren.

"Wir haben stets darauf geachtet, dass unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud die Wahl haben, ob sie sich für einen Multi-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Ansatz entscheiden", so Clay Magouyrk, Executive Vice President bei Oracle Cloud Infrastructure. "Wir sind außerdem der Meinung, dass Kunden nicht für das Verschieben von Daten, die ihnen gehören, in und aus Cloud-Umgebungen oder ihrem eigenen Rechenzentrum belastet werden sollten. Wir wollen unseren Kunden helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihrem kostbarsten Gut zu ziehen ihren Daten. Deshalb arbeiten wir mit Cloudflare zusammen, um eine Preisstrategie in Angriff zu nehmen, die reif für Veränderungen ist."

Zusätzliche Ressourcen:

Bandwidth Alliance Oracle Cloud

Über die Bandwidth Alliance

Weitere Informationen über die Partnerschaft von Oracle mit Cloudflare

Blog: Befähigung von Kunden mit der Bandwidth Alliance

Weitere Informationen über Oracle Cloud Infrastructure

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "evtl.", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell" oder "weiterhin" oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, beinhalten unter anderem Aussagen zu den Vorteilen, die unseren Kunden durch die Bandwidth Alliance und unsere Produkte und Technologien sowie durch die Aufnahme von Oracle als Mitglied der Bandwidth Alliance entstehen, zur erwarteten Funktionalität und Performance der Bandwidth Alliance und unserer Produkte und Technologien, zu unseren Plänen und Zielen für die Bandwidth Alliance, zu unseren technologischen Entwicklungen, zu zukünftigen Geschäftstätigkeiten, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien sowie zu Kommentaren unseres CEO und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-Q, der am 6. August 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die wir regelmäßig bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und Cloudflare Logs sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hier aufgeführten Marken und Namen können Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005302/de/

Contacts:

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com