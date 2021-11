DGAP-News: Blue Elephant Energy AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Vertrag

Blue Elephant Energy AG schließt neue Investitionspartnerschaft - Barmenia und uniVersa zeichnen Genussrechtskapital in Höhe von EUR 50 Mio. zur Investition in Erneuerbare Energieanlagen



11. November 2021

Die Blue Elephant Energy AG (BEE) erhält neue Investitionspartner. Risikoträger aus den Versicherungskonzernen Barmenia und uniVersa werden im Rahmen einer neuen Investitionspartnerschaft EUR 50 Mio. Genussrechtskapital zeichnen, das in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien investiert wird.

Zusammen mit dem Eigenkapitalanteil der BEE und Projektfinanzierungen auf Ebene der Parks können im Rahmen dieser Kooperation Anlagen im Wert von rund EUR 300 Mio. gekauft werden.

Einschließlich der ersten, bereits ausinvestierten Investitionspartnerschaft mit der Gothaer Versicherung hat die BEE nun drei renommierte Versicherungsgruppen als Investoren.

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy (www.blueelephantenergy.com) erhält mit Barmenia und uniVersa zwei weitere Investitionspartner. Die beiden Versicherungsgruppen werden einer Tochtergesellschaft der BEE Genussrechtskapital in Höhe von EUR 50 Mio. für eine Dauer von 20 Jahren zur Verfügung stellen. Zusammen mit dem Eigenkapital, das die BEE einbringen wird, und den Projektfinanzierungen auf Parkebene können im Rahmen dieser Investitionspartnerschaft Erneuerbare Energieanlagen im Wert von rund EUR 300 Mio. gekauft werden.



Dr. Gerd Weidenfeld, CFO der Blue Elephant Energy AG kommentiert: "Barmenia und uniVersa sind perfekte Partner für uns. Ihr Interesse an langfristigen ESG Kapitalanlagen passt hervorragend zu unseren Erneuerbaren Energieinvestments. Unsere Pipeline an attraktiven Projekten ist gut gefüllt, so dass wir nun zügig investieren können."



Dr. Anton Buchhart, Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der Barmenia, kommentiert: "Die Blue Elephant Energy AG ist im Zukunftsmarkt der Erzeugung von Solar- und Windenergie sehr gut positioniert und hat einen exzellenten Zugang zu attraktiven Projekten. Damit setzen wir unseren nachhaltigen Weg in der Kapitalanlage der Barmenia weiter fort." Frank Sievert, Vorstandsmitglied der uniVersa, ergänzt: "Investitionen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, werden für die Versicherungswirtschaft immer wichtiger und daher freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der BEE unser Portfolio in diesem Bereich weiter ausbauen zu können."



Einschließlich der Gothaer Versicherung, mit der bereits seit 2016 eine mittlerweile ausinvestierte Investitionspartnerschaft besteht, hat die BEE nun bereits drei renommierte Versicherungsgruppen für eine Zusammenarbeit gewinnen können.



Über Blue Elephant Energy AG

Die Blue Elephant Energy AG (BEE) erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in acht Ländern mit Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016, betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.108 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. Bis Ende 2020 haben die Erneuerbare-Energien-Anlagen von BEE zu einer nachhaltigen Energieversorgung beigetragen, indem sie 956.419 Tonnen CO2 eingespart und 711.028 Haushalte mit sauberer Energie versorgt haben. Im Rahmen seiner ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich zusätzliche 1.391 MW Solarparkkapazität im Rahmen von Co-Development-Vereinbarungen mit einer Reihe von Entwicklern gesichert, die auf langjährigen Beziehungen und gegenseitiger Wertschätzung basieren. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern zur Verfügung gestellten Eigenkapital, dem von Versicherungsgesellschaften bereitgestellten Genussrechtskapital und der Projektfinanzierung konnte BEE seit der Gründung eine Gesamtbilanz von über EUR 1,3 Mrd. aufbauen.



