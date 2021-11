Das in die Gas- und Ölbranche investierte reale Vermögen Russlands dürfte rd. 2 Billionen US-Dollar an Wert verlieren, sofern die großen Volkswirtschaften ihre CO2-Ziele in den kommenden Jahrzehnten erreichen. Das geht aus einer bahnbrechenden britischen Studie über die Konsequenzen der Energiewende hervor, die jüngst in der Zeitschrift "Nature" veröffentlicht wurde. Ihr zufolge dürfte mehr als die Hälfte des auf 3,9 Billionen Dollar geschätzten Realvermögens der russischen Öl- und Gasindustrie in Form von Bohrinseln, Pipelines, Förderanlagen und anderen Infrastrukturen bis 2036 wertlos werden.Offenbar nicht explizit erfasst sind bei dieser Schätzung die anwachsenden Verluste durch den Klimawandel, die der auftauende sibirische Permafrostboden mit sich bringt. Bauten und Anlagen werden dadurch beschädigt und zerstört. Sie dürften in wachsendem Maße ausfallen, bevor sie wirtschaftlich wertlos werden, was die Sache sogar noch etwas teurer machen würde. Die Moskauer Regierung verlöre zugleich ...

