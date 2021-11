Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegen den US-Dollar weiter nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,1474 Dollar. Bereits im New Yorker Handel rutschte die Gemeinschaftswährung am Vorabend mit 1,1482 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020.Ausgelöst wurde der Abwärtsschub beim Euro zur Wochenmitte von den weiter gestiegenen US-Verbraucherpreisen. Die Inflationsrate ...

