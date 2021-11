BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von 50 000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Nachbesserungen am Entwurf für ein geändertes Infektionsschutzgesetz nicht ausgeschlossen. Auch in den vergangenen Stunden habe es "bedrückende Zahlen" gegeben, sagte Mützenich am Donnerstagmorgen kurz vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der möglichen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bundestag in Berlin. Er sei aber "zuversichtlich", dass die Pläne im Gesetzgebungsprozess nachgeschärft werden könnten und es "zu belastbaren Diskussionen auch mit der Opposition" komme.

Er habe der CDU/CSU-Fraktion faire Beratungen angeboten, sagte Mützenich. Von CDU und CSU war immer mehr Kritik daran gekommen, dass SPD, Grüne und FDP trotz der Notsituation in vielen Kliniken die epidemische Lage von nationaler Tragweite nun als Basis für Maßnahmen auslaufen lassen wollen.

Zugleich machte Mützenich deutlich, dass es bei der Ampel-Koalition in dieser Frage kein Umdenken geben werde und sie weiter keine bundeseinheitlichen Schritte anstrebe: Er sei überzeugt, dass die geschäftsführende Bundesregierung und die neue Formation alles auf den Weg brächten, "was die Länder brauchen, um regional gut reagieren zu können auf diese dramatische Herausforderung".

Mützenich deutete aber an, dass es kommende Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geben könne. "Niemand hat die Ministerpräsidentenkonferenz ausgeschlossen, aber ich glaube, es ist doch klug, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erst dann, wenn der Gesetzentwurf auf den Weg gebracht ist, und wir wissen, wie er auch ausgestaltet ist, sich auf gemeinsame Maßnahmen verständigen", sagte er. Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen am 18. November um Bundestag und am 19. im Bundesrat beschlossen werden.

Am Dienstag hatten die gesundheitspolitischen Sprecherinnen von SPD, Grünen und FDP im Bundestag deutlich gemacht, dass sie eine Bund-Länder-Spitzenrunde derzeit ablehnen. So hatte sich auch die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) geäußert. Sie sagte am Dienstag, sollte es nach dem 19. November "noch Gesprächsbedarf geben, müssen wir natürlich darüber reden".

Mützenich sagte, die Ministerpräsidenten wollten unterschiedlich reagieren. Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) habe vor einigen Wochen alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen. "Herr Kretschmer in Sachsen hat relativ spät erst reagiert." Das gelte auch für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Wenn die auch mit anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenkommen in der kommenden Woche, ist es gut."/bw/DP/jha